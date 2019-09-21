https://static.news.ru/photo/a28a330a-dce6-11e9-bdbc-fa163e074e61_660.jpg Максим Виторган Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Максим Виторган купил кроссовер марки Cadillac XT5 за 4 млн рублей. Радостным известием он поделился со своими подписчиками в Instagram .

Бывший муж Ксении Собчак рассказал, что с детства мечтал об автомобиле этой американской марки. Отмечается, что салон машины выполнен вручную с использованием ценных пород дерева и кожи премиального качества.

Это Собчак отходные перечислила, — высказались подписчики.

Подписчики Виторгана тут же принялись поздравлять актёра с успешным приобретением. Однако нашлись и те, кто заподозрил в неожиданной покупке машины его бывшую жену Максима, которая

Как ранее писал News.ru, суд расторг брак Собчак и Виторгана за месяц до её свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым. Светская львица подала исковое заявление 31 мая, а 1 июля состоялся бракоразводный процесс.