Актёр Максим Виторган обратился к врачам из-за плохого самочувствия. Он жаловался на одышку и высокую температуру.
Столичные врачи поставили диагноз «пневмония». Сейчас бывшему мужу Ксении Собчак оказывают необходимую медицинскую помощь,
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская актриса Рената Литвинова попала в ДТП в центре Москвы. В свой день рождения женщина прогуливалась по столице, когда внезапно из-за угла ресторана на неё наехал автомобиль. За рулём машины сидела девушка. Актрису госпитализировали с повреждениями руки и ноги.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен