https://static.news.ru/photo/d3ebe2ec-5d40-11ea-98a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Максим Виторган обратился к врачам из-за плохого самочувствия. Он жаловался на одышку и высокую температуру.

Столичные врачи поставили диагноз «пневмония». Сейчас бывшему мужу Ксении Собчак оказывают необходимую медицинскую помощь, пишет «МК».

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская актриса Рената Литвинова попала в ДТП в центре Москвы. В свой день рождения женщина прогуливалась по столице, когда внезапно из-за угла ресторана на неё наехал автомобиль. За рулём машины сидела девушка. Актрису госпитализировали с повреждениями руки и ноги.