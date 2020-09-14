МакSим сильно похудела и очистила Instagram от старых фотографий

https://static.news.ru/photo/722659d4-f6c9-11ea-b7de-fa163e074e61_660.jpg МакSим Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Марина Абросимова (МакSим) сильно похудела и решила начать жить с чистого листа, удалив все старые фотографии из социальной сети Instagram.

МакSим испытывала проблемы со здоровьем и набрала лишний вес, однако недавно она вернулась в прежнюю форму, сообщает StarHit.

Певица занимается теннисом и боксом, вероятно, поэтому она смогла быстро похудеть более чем на 10 килограммов.

Кроме того, МакSим обновила свой профиль в Instagram, певица удалила все старые фото и будет заполнять его заново.

Генеральный менеджер певицы Маргарита Соколова также сообщила о карьерных планах МакSим после продолжительного отпуска.

Сейчас она уже записывает новые песни, в сентябре готова работать на закрытых мероприятиях, потом, возможно, начнутся и полноценные концерты, — привели слова Маргариты Соколовой на портале.

Ранее NEWS.ru писал, что весной 2019 года певица МакSим попала в ДТП. После этого у неё начались проблемы со здоровьем. МакSим была вынуждена проходить лечение. Из-за госпитализации артистка отменила ближайшие концерты и ушла в бессрочный отпуск.