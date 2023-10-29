МакSим рассказала про предательство близких во время ее пребывания в коме МакSим: близкие решали вопрос удочерения моих детей, пока я была в коме

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Певица МакSим в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец рассказала, что близкие люди пытались удочерить ее детей, чтобы получить в распоряжение имущество. Также, по ее словам, некоторые сотрудники из команды подписывали за нее документы, пока она находилась в медикаментозной коме на фоне тяжелого течения коронавируса.

Некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить мои детей, чтобы оформить на себя имущество. Спустя время, как оказалось, некоторые, с кем я работала много-много лет и настолько им доверяла, что не проверяла ничего, подписывали какие-то документы моей подписью, пока я в коме, — говорит певица.

При этом артистка отметила, что чувствовала, что некоторые приближенные люди в ее команде злоупотребляют своим положением. При этом она не стала разбираться с ними после того, как махинации раскрылись.

Я не стала даже требовать ничего, разбираться. Просто отпустила, и стало легче. Я же чувствовала. Если мозгов не так много, то интуиция в порядке. Но я ее не слушала иногда, к сожалению. Я знала, что эти люди льстят, подворовывают. Просто я не знала, в каких количествах, — сказала МакSим.

В 2021 году певица перенесла коронавирус в тяжелой форме. На протяжении нескольких недель она провела под аппаратом ЭКМО.