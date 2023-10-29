«Не волнует мнение сверстников»: реакция дочери МакSим на ее зависимость МакSим: я советовалась со старшей дочерью перед публичным признанием зависимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим рассказала, что советовалась со старшей дочерью, прежде чем публично признаться в социальных сетях об алкогольной зависимости и лечении в рехабе. В интервью Надежде Стрелец на YouTube она поделилась, что очень близка с 14-летним подростком.

Посоветовалась с ней в первую очередь. Это могло отразиться здесь и сейчас, особенно в этом возрасте [на отношениях в школе], мы все знаем, дети не самые добрые. Я ей сказала: «Как ты смотришь [на признание], учитывая ситуацию со школой?». Она сказала: «Мне все равно на сверстников, если это тебе поможет, то делай [признание]», — заявила певица.

На соответствующий вопрос интервьюера МакSим ответила, что пока у нее не было срывов после прохождения реабилитации. Ей удалось полностью отказаться от алкоголя, добавила она.

Ранее МакSим рассказала в программе «Они потрясли мир» на Пятом канале, что после курса лечения от алкоголизма она активно занимается спортом. Исполнительница сообщила, что бегает в специальном костюме, чтобы сбросить вес, занимается боксом, теннисом и гимнастикой.

До этого певица призналась, что из-за алкоголизма потеряла огромные суммы денег, потому что подписывала документы в невменяемом состоянии. По словам исполнительницы, рядом с ней были люди, которые пользовались ее беспомощным положением и наживались на ней. Также артистка рассказала, что после сорванных из-за пьянства концертов она собиралась закончить певческую карьеру и больше не выходить на сцену.