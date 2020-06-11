Максим Галкин вступился за «обедневшую» Аллу Пугачёву

https://static.news.ru/photo/59569730-abd7-11ea-b8c8-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: maxgalkinru/instagram.com

Шоумен Максим Галкин заявил, что он и его супруга Алла Пугачёва не обращались за государственной помощью из-за пандемии.

Он опубликовал видео в Instagram, в котором развеял все эти мифы. По его словам, информация о том, что певица обеднела не соответствует действительности.

Алла не подавала никаких заявлений на материальную помощь. У неё нет никакой турфирмы, которую ей приписывают. Которая якобы получала для этого деньги. Мы немножко накопили и можем позволить себе посидеть без работы в пандемии. Нам не нужна материальная помощь от государства, — отметил артист.

Юморист добавил, что они с возлюбленной наоборот стараются помочь тем, кто остался без заработков.

Российский шоу-бизнес действительно переживает тяжёлые времена. Например, Елена Воробей выставила на продажу двухуровневую дачу в Черногории, чтобы выручить деньги на жизнь. Из-за отмены концертов юмористка потеряла доход. Пандемия также ударила по лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину и его супруге Наталье Сенчуковой. Они тоже лишились дохода из-за кризиса, который был вызван пандемией COVID-19. Многие звёзды при этом решили проводить свои концерты в Интернете, чтобы хоть как-то зарабатывать.

Как писал NEWS.ru, танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал скандал, возникший из-за якобы его заявления, что помощь нужна артистам, а не старикам, которым и так «платят пенсию». По его словам, журналистка, с которой он разговаривал, вывернула и вырвала из контекста вызвавшее резонанс его высказывание.