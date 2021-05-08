Максим Галкин сообщил о смерти близкого человека

https://static.news.ru/photo/e3c65812-b034-11eb-a4a4-96000091f725_660.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин сообщил, что в возрасте 93 лет ушёл из жизни директор школы, в которой он учился. Это Юрий Завельский, его юморист считает близким ему человеком, написал Галкин в Instagram.

Шоумен опубликовал в своём микроблоге фото, на котором он запечатлён с учителем. Снимок был сделан в 2017 году, на тот момент педагогу исполнилось 90 лет. Галкин с грустью отметил, что не встречал больше таких людей, которые по-настоящему любят свою профессию.

Он руководил 43-й школой со дня ее постройки, с 1975 года. Когда я в пятом классе пришел туда, я попал в атмосферу любви, творчества, товарищества и знаний. Он был очень харизматичным человеком и стал первым объектом моих пародий. Моя пародия на него стала такой популярной в школе, что на выпускном Юрий Владимирович со свойственной ему иронией спросил меня, что же я буду теперь делать без него, — поделился воспоминаниями с подписчиками муж Аллы Пугачёвой.

В адрес любимого учителя Галкин написал много тёплых слов. По словам юмориста, Завельский проработал в школе до 2018 года и покинул пост директора в возрасте 91 года.

Как сообщалось ранее, Максим Галкин опубликовал фотосессию в образе супергероя, которая рассмешила его подписчиков. На фото Галкин запечатлён в чёрном костюме с алым плащом и красными буквами «М».