Галкин рассказал о жизни с семьей в Израиле после отъезда из России Галкин назвал парк Яркон одним из его любимых мест в Тель-Авиве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин сообщил в статье для журнала о путешествиях «ПСЖР», как живет в Израиле после отъезда из России на фоне спецоперации на Украине. Шоумен признался, что одно из его любимых мест в Тель-Авиве — парк Яркон в центре города, где «можно найти развлечения для всей семьи». Там артист любит кататься по утрам и вечерам на велосипеде.

Парк огромный, очень зеленый. Можно найти любые развлечения для всей семьи: прокатиться на лодочках, подняться на воздушном шаре, повеселиться на горках, погулять по ботаническому саду. Есть и панда-парк, и кафешки, и спортивные площадки со всевозможными тренажерами, — рассказал Галкин.

Лучшим способом передвижения по парку Яркон, расположенному вдоль одноименной реки, артист назвал велосипед. Галкин отметил, что не пользуется услугами пунктов проката, а приезжает на своем велосипеде.

В летние месяцы на велосипеде лучше выезжать очень рано утром, когда еще не жарко, либо, когда уже не так жарко — вечером после шести. Будьте внимательны на велодорожках: как раз по утрам в районе 8:00, особенно в субботу, на велодорожках очень оживленно. К велосипедистам добавляются любители электросамокатов. Так что всегда надевайте шлем, — посоветовал шоумен.

Ранее крестный сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, член «Молодой гвардии Единой России» Владислав Тюльпанов заявил NEWS.ru, что выступлениями против проведения спецоперации РФ Галкин «перечеркнул себе всю судьбу», и его «не надо прощать». Он обратился к певице Алле Пугачевой с просьбой «подумать о детях», «вразумить» мужа и призвал власти «не пускать Галкина обратно в Россию».