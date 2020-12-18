Максим Галкин предстал перед поклонниками в бомбере с пайетками

https://static.news.ru/photo/2d9f86ce-4137-11eb-8ed2-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин радует своих подписчиков частыми постами в социальных сетях. Однако в канун Нового года артист по какой-то неведомой причине стал публиковать контент от случая к случаю.

Известно, что Галкин нередко выкладывает фото и видео из жизни своей семьи. Периодически в социальных сетях мелькают снимки двойняшек шоумена, а также его супруги, певицы Аллы Пугачёвой. В этот раз артист поспешил объяснить поклонникам, почему он пренебрегает свежим контентом.

Редко появляюсь, потому что всё время что-то снимаю, — написал Галкин в социальной сети.

Стоит отметить, что Галкин обратился к подписчикам находясь в студии программы «Сегодня вечером». Артист выложил селфи в мерцающем пайетками бомбере.

Поклонники шоумена с радостью оценили новое фото и отметили, что у него очень хорошая стрижка и укладка.

Ранее NEWS.ru писал, что Максим Галкин заявил, что спокойно относится к отсутствию у него звания народного или заслуженного артиста. По словам артиста, ему не важно, что за такие звания дают специальные места на кладбище.

Поводом послужила беседа юмориста с Валерием Меладзе, который стал гостем программы Галкина «Музыкалити».