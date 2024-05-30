Максим Галкин: последние новости 30 мая, съемки сериала, отказ Минюста РФ

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не смог снять с себя статус иноагента. Какие еще последние новости о комике известны сегодня, что за сериал снимут о нем и Алле Пугачевой?

Почему с Галкина не сняли статус иноагента

Второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу артиста Максима Галкина на отказ исключить его из реестра иностранных агентов.

Ранее шоумен посчитал решение Минюста России незаконным и необоснованным, его жалобу рассматривала судебная коллегия.

«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — решил судья.

Представитель Галкина Екатерина Зубань заявила, что решение Минюста затрагивает свободы и права ее клиента. По ее словам, комик не занимается и не занимался политической деятельностью, а критика в адрес госорганов таковой не является. Также Зубань утверждает, что Галкин никогда не получал финансовой или организационной помощи от Украины и других стран.

«Никогда Галкин не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран... Никто никогда не выбирает темы выступлений», — сказала юрист.

Что за сериал могут снять о Галкине

Шоумен и актер Стас Барецкий заявил, что снимет сериал «Грязь» о Максиме Галкине и его жене народной артистке СССР Алле Пугачевой.

«Мы сейчас приступаем к съемкам сериала под названием „Грязь“. Это будет история моей покупки замка Пугачевой и Галкина. Она будет рассказываться в подробностях, естественно, с художественным вымыслом. Также будет рассказано про жизнь в деревне Грязь, местные жители тоже будут участвовать в съемках», — пояснил он NEWS.ru.

Барецкий уточнил, что собирается пригласить звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого и телеведущую Анастасию Ивлееву на роли Галкина и Пугачевой. По его словам, Ивлеева уже подтвердила свое участие, а с Кологривым ведутся переговоры.

«В роли Пугачевой будет Анастасия Ивлеева, она дала добро. И мы сейчас ведем переговоры с агентом Кологривого, чтобы он сыграл Галкина. То есть Пугачевой будет у нас Настя Ивлеева, а Кологривый будет играть Галкина. Ну, по остальным ролям определяемся. Я сыграю самого себя», — сообщил актер.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Стас Барецкий

Как Галкин раскритиковал РФ и поддержал Харьков

Максим Галкин в соцсетях вновь раскритиковал действия России. Он опубликовал фотографию украинского мальчика, который сдавал материалы ДНК, так как его отец на момент произошедшего в гипермаркете пожара находился там. На данный момент мужчина считается пропавшим без вести.

Шоумен выразил соболезнования пострадавшим и заявил, что поддерживает Харьков «всем сердцем».

Также Галкин иронично назвал РФ «могущественной и ядерной» и обвинил в якобы ударе по городу.

Почему россияне сравнили Галкина с Гитлером

Максим Галкин несколько дней назад опубликовал в микроблоге видео с приклеенными черными усами, для того чтобы прорекламировать свой осенний тур.

Пользователи Сети негативно отнеслись к ролику юмориста и раскритиковали его. В комментариях они заявили, что Галкин «сбрендил» и нового Вахтанга Кикабидзе из него не выйдет.

«Совсем сбрендил Максимушка. Тяжела и неказиста жизнь израильского юмориста! А также артиста, певца и на всякой там дуде игреца! Однако там вам не тут!» — написали россияне.

Подписчики также иронично отметили, что с новыми усами Галкин стал похож на Адольфа Гитлера, и напомнили, что ему пришел «капут».

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