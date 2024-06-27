Максим Галкин: последние новости 27 июня, Орбакайте, деньги за шутки об РФ

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может получать деньги от западных инвесторов за антироссийскую позицию. Какие еще последние новости о комике известны сегодня, как из-за него пострадала Кристина Орбакайте?

Как Галкин помешал Орбакайте

Бывший гитарист народной артистки СССР и жены Максима Галкина Аллы Пугачевой Александр Левшин заявил, что дочь Примадонны Кристина Орбакайте «стала заложницей» поступка юмориста, пострадав от его действий.

По его словам, на певицу обрушилась критика, хотя она никогда не говорила лишних слов.

«У нее муж, они живут в Майами уже лет 20, наверное, если не больше, не то чтобы она во время спецоперации уехала. Она приезжает всю жизнь и верно и подданно поет на русском языке, она никогда не говорила о политике, она вообще не политик. Вообще Кристина — хорошая женщина», — сказал Левшин NEWS.ru.

Что Васильева сказала о Галкине

Народная артистка России Татьяна Васильева в прошлом году сообщила, что за день до своего отъезда в Израиль Максим Галкин вел себя как ни в чем не бывало и работал бок о бок с ней.

При этом юморист пытался уличить Васильеву в «страшной лжи» о датах своего отъезда из РФ. Васильева упомянула об этом вскоре после их совместной работы, что вызвало спор о точных числах и днях.

В новом интервью актриса сказала, что сделала то заявление из-за своего характера.

«Страшная ложь. У меня такой характер, во-первых, что я не могу что-то придумывать, чего не было, ни про себя, ни про кого-нибудь. А во-вторых, не могу молчать. У меня просто такой характер, что я не могу остановиться на полуслове», — объяснила она в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Татьяна Васильева

Кто может платить Галкину за антироссийскую позицию

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что Максим Галкин, вероятнее всего, получает гонорары за шутки против России от западных инвесторов или эмигрировавших из РФ олигархов.

«Непонятно, откуда этот бюджет. Или это западные какие-то инвесторы, или действительно российские олигархи, покинувшие Россию, также поддерживают комика за его убежденность. Все-таки оппозиция за границей сейчас собирается в определенные клубы и тому подобное. Поэтому, вполне возможно, он отрабатывает вот эту повестку на Западе», — рассказал он изданию passion.ru.

Что известно о ближайших выступлениях Галкина

Максим Галкин продолжает концертный тур.

Ближайшие выступления шоумена состоятся в Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Вене (6 октября), Амстердаме (8 октября), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября), Лос-Анджелесе (16 ноября), Эдмонтоне (19 ноября), Ванкувере (21 ноября), Торонто (23 ноября) и Монреале (24 ноября).

Помимо этого, у Галкина уже запланированы концерты на 2025 год: 4 марта он выступит в Лондоне, 6 марта — в Варшаве, 9 марта — в Цюрихе, 10 марта — в Женеве.

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