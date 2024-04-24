Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пошел против семьи ради брака с Аллой Пугачевой. Какие еще последние новости о нем известны сегодня, куда он может переехать из Израиля?
Кто был против брака Галкина и Пугачевой
Ради отношений с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой Максиму Галкину пришлось пойти против семьи: его брат был против их союза, а когда узнал о желании артистов завести детей, то «вышел из себя».
При этом родственник юмориста поменял отношение к Пугачевой после того, как пообщался с ней в узком кругу.
«Она просто позвонила и сказала: „Я сейчас приеду“. Мы сели, поужинали, я что-то говорил, она только молчала и слушала. А когда уходила, уже в дверях спросила: „Ну, ты понял?“ Понял. Это счастливейшая семья, дети шикарные. Алла, прости меня, дурака», — рассказывал он.
Как Галкин поссорил Пугачеву с друзьями
Художник Никас Сафронов заявил, что Алла Пугачева прекратила общение с большинством друзей после того, как вышла замуж за Максима Галкина.
Он также рассказал, что шоумен хотел всегда сопровождать супругу, когда она уезжала к друзьям, однако при этом всем видом демонстрировал, что ему не нравится эта компания.
«Максим более закрыт. Когда они приходили ко мне на какие-то праздники, он больше молча держался особняком. Не очень, так сказать, проявлял свои эмоции. Во всяком случае у меня. Может быть, в других местах он по-другому себя вел. Возможно, ему не все были симпатичны», — вспомнил Сафронов в беседе Teleprorgramma.pro.
Сейчас художник не общается с Примадонной. По его словам, Пугачева «закрылась от всех».
Куда в ближайшее время может переехать Галкин
По словам бывшего депутата Госдумы Романа Худякова, Максим Галкин и Алла Пугачева собираются переехать в Нью-Йорк, где у них есть две квартиры.
«Сейчас из Израиля они планируют бежать в Нью-Йорк, где, как я уже писал, они приобрели две квартиры. Видимо, для раздельного быта», — заявил он в соцсетях.
Худяков считает, что певица в Америке будет «доживать одна», а Галкин займется воспитанием их детей — двойняшек Лизы и Гарри.
Что будет с замком Галкина в Подмосковье
Продюсер Илья Саглиани рассказал, что Алла Пугачева планирует приехать в Москву в конце июня, чтобы стать единоличным владельцем особняка в деревне Грязь. Он считает, что таким образом супруги хотят избежать возможной потери замка в Подмосковье из-за статуса иноагента у Максима Галкина.
«Говорят, что Алла Пугачева планирует оформлять дом в деревне Грязь на себя, чтобы исключить риски потери недвижимости мужа-иноагента. Планы предсказуемые», — поделился продюсер.
Где Галкин даст концерты в ближайшее время
Максим Галкин продолжает концертный тур.
В ближайшее время юморист выступит в Карловых Варах (2 мая), Праге (3 мая), Брно (4 мая), Братиславе (5 мая), Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Майами (19 октября), Шарлоте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября) и Лос-Анджелесе (16 ноября).
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