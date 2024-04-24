Максим Галкин: последние новости 24 апреля, переезд в США, судьба замка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пошел против семьи ради брака с Аллой Пугачевой. Какие еще последние новости о нем известны сегодня, куда он может переехать из Израиля?

Кто был против брака Галкина и Пугачевой

Ради отношений с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой Максиму Галкину пришлось пойти против семьи: его брат был против их союза, а когда узнал о желании артистов завести детей, то «вышел из себя».

При этом родственник юмориста поменял отношение к Пугачевой после того, как пообщался с ней в узком кругу.

«Она просто позвонила и сказала: „Я сейчас приеду“. Мы сели, поужинали, я что-то говорил, она только молчала и слушала. А когда уходила, уже в дверях спросила: „Ну, ты понял?“ Понял. Это счастливейшая семья, дети шикарные. Алла, прости меня, дурака», — рассказывал он.

Как Галкин поссорил Пугачеву с друзьями

Художник Никас Сафронов заявил, что Алла Пугачева прекратила общение с большинством друзей после того, как вышла замуж за Максима Галкина.

Он также рассказал, что шоумен хотел всегда сопровождать супругу, когда она уезжала к друзьям, однако при этом всем видом демонстрировал, что ему не нравится эта компания.

«Максим более закрыт. Когда они приходили ко мне на какие-то праздники, он больше молча держался особняком. Не очень, так сказать, проявлял свои эмоции. Во всяком случае у меня. Может быть, в других местах он по-другому себя вел. Возможно, ему не все были симпатичны», — вспомнил Сафронов в беседе Teleprorgramma.pro.

Сейчас художник не общается с Примадонной. По его словам, Пугачева «закрылась от всех».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Никас Сафронов

Куда в ближайшее время может переехать Галкин

По словам бывшего депутата Госдумы Романа Худякова, Максим Галкин и Алла Пугачева собираются переехать в Нью-Йорк, где у них есть две квартиры.

«Сейчас из Израиля они планируют бежать в Нью-Йорк, где, как я уже писал, они приобрели две квартиры. Видимо, для раздельного быта», — заявил он в соцсетях.

Худяков считает, что певица в Америке будет «доживать одна», а Галкин займется воспитанием их детей — двойняшек Лизы и Гарри.

Что будет с замком Галкина в Подмосковье

Продюсер Илья Саглиани рассказал, что Алла Пугачева планирует приехать в Москву в конце июня, чтобы стать единоличным владельцем особняка в деревне Грязь. Он считает, что таким образом супруги хотят избежать возможной потери замка в Подмосковье из-за статуса иноагента у Максима Галкина.

«Говорят, что Алла Пугачева планирует оформлять дом в деревне Грязь на себя, чтобы исключить риски потери недвижимости мужа-иноагента. Планы предсказуемые», — поделился продюсер.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Где Галкин даст концерты в ближайшее время

Максим Галкин продолжает концертный тур.

В ближайшее время юморист выступит в Карловых Варах (2 мая), Праге (3 мая), Брно (4 мая), Братиславе (5 мая), Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Майами (19 октября), Шарлоте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября) и Лос-Анджелесе (16 ноября).

Читайте также:

Филипп Киркоров: последние новости, день рождения, курьез в «Олимпийском»

Королевская семья Британии: последние новости, новая должность Миддлтон

Дюжев, тайные роды в США, новые сериалы: как живет актриса Наталья Швец