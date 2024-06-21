Максим Галкин: последние новости 21 июня, помощь украинцам, непотребный вид

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Максим Галкин

Комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал новые семейные фото, а актер Юрий Чернов пристыдил его за помощь украинскому народу. Какие известны последние новости о шоумене на сегодня?

За что Карен Аванесян похвалил Максима Галкина

Заслуженный артист России, звезда юмористической телепередачи «Кривое зеркало» Карен Аванесян признался, что считает Максима Галкина королем пародии.

«Я считаю, что он (Максим Галкин. — NEWS.ru) вообще король, он король пародии. То, что он делает, его [голосовой] диапазон — мне очень понравилось. Он большой актер, делает и женские голоса, и мужские. Вообще, он один из лучших шоуменов, конечно», — сказал он в интервью YouTube-каналу «RTVI Развлечения».

Аванесян выразил сожаление в связи с решением Галкина покинуть Россию, однако отказался осуждать его за переезд за границу вместе с семьей.

«Я никого никогда не осуждал, живу по принципу „не суди и не судим будешь“», — добавил Аванесян.

За что Чернов пристыдил Максима Галкина

Народный артист РФ Юрий Чернов пристыдил Максима Галкина за его нынешнее творчество. Актер рассказал, что помнит ранние пародии юмориста, и заявил, что тогда комик «здорово выступал». Он также напомнил, что шоумен вырос в семье военных, где, считает Чернов, должно быть хорошее воспитание.

«Максим, тебе не стыдно? Я уже вообще ничего не понимаю про Галкина. Он раньше такой хороший, такой остроумный пародист был, его любили все. И еще. У него же и папа военный, и дедушка военный... Меня не то что удивляет, что человек с такими корнями поносит страну, меня это страшит. Мне страшно от того, что происходит, что какие-то артисты, которых все любили, превращаются в оборотней. Что-то происходит у Максима с головой», — заявил Чернов Aif.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юрий Чернов

Актер также считает, что исполнение Галкиным песен на украинском языке во время своих выступлений говорит о том, что он «помогает украинскому народу».

«Я не знаю, как можно в такой сложной ситуации не свою страну поддерживать, которая тебя взрастила, где твои родные похоронены. Мне кажется, какая-то важная функция в душе у них отключена, если вообще она есть у этих предателей», — сказал артист.

Что за новые фото опубликовал Галкин

Максим Галкин опубликовал в своих социальных сетях два новых снимка. Первое фото было приурочено к его 48-летию. Телеведущий для снимка позировал с улыбкой, держа связку белых воздушных шаров. В комментариях к публикации пользователи отметили, что шоумен выглядит отекшим, и предположили, что в эмиграции он начал выпивать, пишет «7Дней».

На втором кадре юморист был запечатлен в компании супруги — певицы Аллы Пугачевой, и их детей — двойняшек Лизы и Гарри. Фотография была сделана во время празднования дня рождения комика в ресторане. В объектив камеры также попал торт с надписью: «Любимому мужу и папе!».

Максим Галкин и его сын Гарри на праздновании были одеты в белые футболки. Алла Пугачева выбрала для торжества макси-платье с цветочным принтом и облегающий лонгслив. Лиза позировала в серебристом платье и белом жакете. Образ дочери артистов завершила кожаная мини-сумка Prada, стоимость которой €1900 (около 175 тысяч рублей).

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