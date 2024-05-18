Максим Галкин: последние новости 18 мая, безденежье, боязнь Пугачевой

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) боялся Аллу Пугачеву до женитьбы на ней. Какие еще последние новости о комике известны сегодня, что о его жизни за границей рассказал Юрий Лоза?

Что Лоза рассказал о жизни Галкина за границей

Певец и композитор Юрий Лоза считает, что Максиму Галкину и его жене, народной артистке СССР Алле Пугачевой, за границей приходится «считать каждую копейку».

По его мнению, о денежных затруднениях объясняются то, что супругам приходится давать концерты на маленьких площадках.

«Израиль — крошечная страна. В крошечной стране — маленькие зальчики. Это же естественно. Ну, давайте еще пример. Допустим, тур по Лихтенштейну Галкин пускай сделает. Там жителей меньше во всей стране, чем у меня в Москве на Комсомольском проспекте. Ну и какой тур можно там сделать? Конечно, каждую копейку придется считать!» — заявил Лоза.

Он также назвал падение доходов артистов закономерным следствием.

Почему Галкин боялся Пугачеву

Певец Сергей Савин, который выигрывал шоу Аллы Пугачевой «Фактор А», заявил, что Максим Галкин боялся Примадонну до того, как они поженились.

«Ее все тогда боялись — до недавнего времени Алла Борисовна была серым кардиналом нашего шоу-бизнеса. Я тоже, если честно, побаивался ее. Но Галкин — особенно. Помню, на презентации моего диска Алла ему дала мой портрет и сказала: „Держи!“ И он вынужден был его держать, — раскрыл музыкант.

По его мнению, Галкина в этой ситуации можно назвать «терпилой». Савин отметил, что шоумену часто было не до смеха, когда Пугачева его хвалила, но он не говорил ни слова поперек ей.

Какую песню о Галкине сочинил Барецкий

Шоумен и актер Стас Барецкий заявил, что сочинил композицию о Максиме Галкине и Алле Пугачевой. В песне говорится, что он купил дом в деревне Грязь, который ранее был оформлен на юмориста, и решил открыть там морг.

«Думал, как мне повезло, тут решил я всем назло — замок взять в деревне Грязь, чтобы последний князь мне завидовал. Морг решил я там открыть», — рассказал Барецкий NEWS.ru.

Особое внимание в песне он уделил Галкину. В тексте говорится, что на родине комика ждут российские сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний.

«Здесь, в Грязи, да просто рай, Пугачева, прилетай. Ну а Галкина, Максим, ждет в России ФСИН», — пропел актер.

О чем Орбакайте попросила Галкина

По информации Popcake, заслуженная артистка России и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте обратилась к Максиму Галкину с просьбой приехать в России и позволить Примадонне жить в Подмосковье.

«Просит молодого юмориста вернуть все на круги своя, приехать домой и позволить ее матери проживать свою старость в любимом доме, в привычной обстановке и рядом с близкими друзьями, членами семьи», — сообщил источник.

По данным издания, комик на уступки не пошел.

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