Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал на Кипр. Какие еще последние новости об артисте известны, где он даст концерты в ближайшее время?
Куда уехал Галкин из Израиля
По информации Telegram-канала Mash, после обострения ближневосточного конфликта Максим Галкин уехал из Израиля на Кипр.
«После глубоко патриотического видео с бокалом вискаря, страхом перед иранским обстрелом и гордостью за работу израильской ПВО иноагент Максим Галкин сбежал на Кипр. По информации Mash, вчера артиста ровно в три часа дня заметили в Лимасоле — в трех километрах и десяти минутах езды от пентхауса четы Пугачевых-Галкиных. Роскошный дом они купили в 2017 году за 10 млн евро. Комик чапал в одно из самых дорогих заведений города — ресторан морской кухни Pyxida. Старался не попадаться особо на глаза и не привлекать внимания. Очевидцы говорят, что торопился и был взволнован. Возможно, обстановкой в бомбоубежище Израиля, где вместе с детьми могла провести свой день рождения жена Алла», — пишет канал.
Кто испортил подаренные Пугачевой цветы
15 апреля народная артистка СССР Алла Пугачева отметила день рождения. Ей исполнилось 75 лет.
Максим Галкин показал кадры из дома после юбилея Примадонны и пожаловался, что у них в Израиле появился новый «садовник», который испортил подаренные жене орхидеи.
Речь шла о собаке Роки. Пес раскопал землю из большого кашпо, в котором росли орхидеи, и разбросал ее по всей комнате.
Юморист также в шутку возмутился тем, что Роки не испытывает стыда после своего поступка и ведет себя как ни в чем не бывало.
Фото: Шибаев/РИА Новости
Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год
Фото: Шибаев/РИА Новости
Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа)
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа)
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1981 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1981 год
Фото: Николай Малышев/ТАСС
Алла Пугачева, 1983 год
Фото: Николай Малышев/ТАСС
Алла Пугачева, 1983 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Советская эстрадная певица Алла Пугачева
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Советская эстрадная певица Алла Пугачева
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год
Фото: Борис Бабанов/РИА Новости
Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год
Фото: Борис Бабанов/РИА Новости
Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год
Фото: Игорь Михалев/РИА Новости
Алла Пугачева, 1987 год
Фото: Игорь Михалев/РИА Новости
Алла Пугачева, 1987 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год
Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти
Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов
Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти
Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год
Шоумен Стас Барецкий заявил, что купил замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь и поселил там своих родственников, а также бывшую возлюбленную. По его словам, сейчас в особняке проживает около 30 человек.
«Там мои родственники выращивают овощи и так далее. Плюс свою бывшую я туда устроил, она хозяйством занимается. В замке идет жизнь, все двигается. Я ничего не придумываю, приезжаю спокойно, соседи знают. Видите, у Максима проблемы с визитом в Россию, а Пугачева не торопится. Люди должны покинуть замок, так как я его купил. Они не спешат, поэтому я перевез туда своих родственников, человек 30. С друзьями ходим в баню, у меня вход свободный», — рассказал Барецкий NEWS.ru.
Он также уточнил, что в замке до сих пор есть вещи Галкина и Пугачевой.
В каком состоянии сейчас находится замок Галкина
Стас Барецкий сказал NEWS.ru, что особняк Максима Галкина и Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь стоит на мягкой почве и начинает проседать. Он возмутился, что супруги оставили такое большое строение без присмотра.
По словам музыканта, здание может рухнуть и придавить половину деревни.
«Как можно бросить такое большое здание? Оно стоит, кстати, на мягкой почве, проседает, фундамент дает трещину, нужно постоянно просушивать помещения, чтобы все не лопнуло под тяжестью, чтобы замок не рухнул и не придавил половину деревни Грязь. Плюс у меня там любимый магазинчик, рядом с замком», — прокомментировал шоумен.
Где Галкин выступит в ближайшее время
Максим Галкин продолжает концертный тур.
В ближайшее время он даст концерты в Карловых Варах (2 мая), Праге (3 мая), Брно (4 мая), Братиславе (5 мая), Лиепаи (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа) и Цесисе (15 и 16 августа).