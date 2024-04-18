Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал на Кипр. Какие еще последние новости об артисте известны, где он даст концерты в ближайшее время?

Куда уехал Галкин из Израиля

По информации Telegram-канала Mash, после обострения ближневосточного конфликта Максим Галкин уехал из Израиля на Кипр.

«После глубоко патриотического видео с бокалом вискаря, страхом перед иранским обстрелом и гордостью за работу израильской ПВО иноагент Максим Галкин сбежал на Кипр. По информации Mash, вчера артиста ровно в три часа дня заметили в Лимасоле — в трех километрах и десяти минутах езды от пентхауса четы Пугачевых-Галкиных. Роскошный дом они купили в 2017 году за 10 млн евро. Комик чапал в одно из самых дорогих заведений города — ресторан морской кухни Pyxida. Старался не попадаться особо на глаза и не привлекать внимания. Очевидцы говорят, что торопился и был взволнован. Возможно, обстановкой в бомбоубежище Израиля, где вместе с детьми могла провести свой день рождения жена Алла», — пишет канал.

Кто испортил подаренные Пугачевой цветы

15 апреля народная артистка СССР Алла Пугачева отметила день рождения. Ей исполнилось 75 лет.

Максим Галкин показал кадры из дома после юбилея Примадонны и пожаловался, что у них в Израиле появился новый «садовник», который испортил подаренные жене орхидеи.

Речь шла о собаке Роки. Пес раскопал землю из большого кашпо, в котором росли орхидеи, и разбросал ее по всей комнате.

Юморист также в шутку возмутился тем, что Роки не испытывает стыда после своего поступка и ведет себя как ни в чем не бывало.

Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год

Фото: Шибаев/РИА Новости

Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год

Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год

Алла Пугачева, 1979 год

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева, 1979 год

Алла Пугачева, 1979 год

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева, 1979 год

Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа)

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа)

Алла Пугачева, 1979 год

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева, 1979 год

Алла Пугачева, 1981 год

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева, 1981 год

Алла Пугачева, 1983 год

Фото: Николай Малышев/ТАСС

Алла Пугачева, 1983 год

Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год

Советская эстрадная певица Алла Пугачева

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Советская эстрадная певица Алла Пугачева

Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год

Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год

Фото: Борис Бабанов/РИА Новости

Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год

Алла Пугачева, 1987 год

Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

Алла Пугачева, 1987 год

Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год

Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов

Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти

Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов

Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год

Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год

Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год

Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000-х

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000-х

Алла Пугачева, 2006 год

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачева, 2006 год

Алла Пугачева, 2006 год

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачева, 2006 год

Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год

Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год

Алла Пугачева, 2009 год

Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачева, 2009 год

Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год

Алла Пугачева, 2012 год

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Алла Пугачева, 2012 год

Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год

Алла Пугачева, 2015 год

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева, 2015 год

Алла Пугачева, 2016 год

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева, 2016 год

Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год

Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год

Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год

Алла Пугачева, 2024 год

Фото: Социальные сети

Алла Пугачева, 2024 год

Кто купил замок Галкина

Шоумен Стас Барецкий заявил, что купил замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь и поселил там своих родственников, а также бывшую возлюбленную. По его словам, сейчас в особняке проживает около 30 человек.

«Там мои родственники выращивают овощи и так далее. Плюс свою бывшую я туда устроил, она хозяйством занимается. В замке идет жизнь, все двигается. Я ничего не придумываю, приезжаю спокойно, соседи знают. Видите, у Максима проблемы с визитом в Россию, а Пугачева не торопится. Люди должны покинуть замок, так как я его купил. Они не спешат, поэтому я перевез туда своих родственников, человек 30. С друзьями ходим в баню, у меня вход свободный», — рассказал Барецкий NEWS.ru.

Он также уточнил, что в замке до сих пор есть вещи Галкина и Пугачевой.

В каком состоянии сейчас находится замок Галкина

Стас Барецкий сказал NEWS.ru, что особняк Максима Галкина и Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь стоит на мягкой почве и начинает проседать. Он возмутился, что супруги оставили такое большое строение без присмотра.

По словам музыканта, здание может рухнуть и придавить половину деревни.

«Как можно бросить такое большое здание? Оно стоит, кстати, на мягкой почве, проседает, фундамент дает трещину, нужно постоянно просушивать помещения, чтобы все не лопнуло под тяжестью, чтобы замок не рухнул и не придавил половину деревни Грязь. Плюс у меня там любимый магазинчик, рядом с замком», — прокомментировал шоумен.

Где Галкин выступит в ближайшее время

Максим Галкин продолжает концертный тур.

В ближайшее время он даст концерты в Карловых Варах (2 мая), Праге (3 мая), Брно (4 мая), Братиславе (5 мая), Лиепаи (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа) и Цесисе (15 и 16 августа).

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