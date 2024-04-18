Максим Галкин: последние новости 18 апреля, бегство из Израиля, алкоголь

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юморист Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал на Кипр. Какие еще последние новости об артисте известны, где он даст концерты в ближайшее время?

Куда уехал Галкин из Израиля

По информации Telegram-канала Mash, после обострения ближневосточного конфликта Максим Галкин уехал из Израиля на Кипр.

«После глубоко патриотического видео с бокалом вискаря, страхом перед иранским обстрелом и гордостью за работу израильской ПВО иноагент Максим Галкин сбежал на Кипр. По информации Mash, вчера артиста ровно в три часа дня заметили в Лимасоле — в трех километрах и десяти минутах езды от пентхауса четы Пугачевых-Галкиных. Роскошный дом они купили в 2017 году за 10 млн евро. Комик чапал в одно из самых дорогих заведений города — ресторан морской кухни Pyxida. Старался не попадаться особо на глаза и не привлекать внимания. Очевидцы говорят, что торопился и был взволнован. Возможно, обстановкой в бомбоубежище Израиля, где вместе с детьми могла провести свой день рождения жена Алла», — пишет канал.

Кто испортил подаренные Пугачевой цветы

15 апреля народная артистка СССР Алла Пугачева отметила день рождения. Ей исполнилось 75 лет.

Максим Галкин показал кадры из дома после юбилея Примадонны и пожаловался, что у них в Израиле появился новый «садовник», который испортил подаренные жене орхидеи.

Речь шла о собаке Роки. Пес раскопал землю из большого кашпо, в котором росли орхидеи, и разбросал ее по всей комнате.

Юморист также в шутку возмутился тем, что Роки не испытывает стыда после своего поступка и ведет себя как ни в чем не бывало.

Фото: Шибаев/РИА Новости Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год Фото: Шибаев/РИА Новости Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа) Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа) Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1981 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1981 год Фото: Николай Малышев/ТАСС Алла Пугачева, 1983 год Фото: Николай Малышев/ТАСС Алла Пугачева, 1983 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Советская эстрадная певица Алла Пугачева Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Советская эстрадная певица Алла Пугачева Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Алла Пугачева, 1987 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Алла Пугачева, 1987 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000-х Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000-х Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2009 год Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2009 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Алла Пугачева, 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Алла Пугачева, 2012 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2015 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2015 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2016 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год Фото: Социальные сети Алла Пугачева, 2024 год Фото: Социальные сети Алла Пугачева, 2024 год

Кто купил замок Галкина

Шоумен Стас Барецкий заявил, что купил замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь и поселил там своих родственников, а также бывшую возлюбленную. По его словам, сейчас в особняке проживает около 30 человек.

«Там мои родственники выращивают овощи и так далее. Плюс свою бывшую я туда устроил, она хозяйством занимается. В замке идет жизнь, все двигается. Я ничего не придумываю, приезжаю спокойно, соседи знают. Видите, у Максима проблемы с визитом в Россию, а Пугачева не торопится. Люди должны покинуть замок, так как я его купил. Они не спешат, поэтому я перевез туда своих родственников, человек 30. С друзьями ходим в баню, у меня вход свободный», — рассказал Барецкий NEWS.ru.

Он также уточнил, что в замке до сих пор есть вещи Галкина и Пугачевой.

В каком состоянии сейчас находится замок Галкина

Стас Барецкий сказал NEWS.ru, что особняк Максима Галкина и Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь стоит на мягкой почве и начинает проседать. Он возмутился, что супруги оставили такое большое строение без присмотра.

По словам музыканта, здание может рухнуть и придавить половину деревни.

«Как можно бросить такое большое здание? Оно стоит, кстати, на мягкой почве, проседает, фундамент дает трещину, нужно постоянно просушивать помещения, чтобы все не лопнуло под тяжестью, чтобы замок не рухнул и не придавил половину деревни Грязь. Плюс у меня там любимый магазинчик, рядом с замком», — прокомментировал шоумен.

Где Галкин выступит в ближайшее время

Максим Галкин продолжает концертный тур.

В ближайшее время он даст концерты в Карловых Варах (2 мая), Праге (3 мая), Брно (4 мая), Братиславе (5 мая), Лиепаи (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа) и Цесисе (15 и 16 августа).

Читайте также:

Филипп Киркоров: последние новости 18 апреля, огромный заработок в Китае

Алла Пугачева: последние новости 18 апреля, осуждение Лолиты за вечеринку

Королевская семья Британии: последние новости 18 апреля, мир Гарри и Кейт