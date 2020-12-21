Галкин восхитил подписчиков видео со спорящими детьми

https://static.news.ru/photo/e2edb3b2-42a8-11eb-b32b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский артист и супруг певицы Аллы Пугачёвой Максим Галкин опубликовал в социальной сети видео со спором своих детей — Лизы и Гарри. Малыши играли в докторов. Мальчик решил сделать сестре укол, но та отказалась. «Зачем мне делать укол, если я не болею?» — ответила она. Гарри тут же заявил, что Лиза просто боится.

Однако Лиза парировала — ничего подобного, манипуляции её не страшат. Гарри начал передразнивать родственницу и назвал болтушкой.

Это ты болтушка. Болтушка, который любит болтушку, — тут же ответила девочка.

«А — Аргументированность» назвал опубликованный ролик Галкин. Юзеры не стали скрывать восторженных чувств. «Замечательные детки», «С какой любовью друг к другу они спорят!», «Обожаю этих милых детишек, умнички», написали подписчики.

Накануне Алла Пугачёва вновь поразила поклонников помолодевшей внешностью. На этот раз поводом для пересудов стало фото Примадонны в компании солистки группы «Пропаганда» Виктории Ворониной, сделанное в начале декабря.

Примадонна уже завершила свою сольную карьеру. Она предпочитает больше времени проводить дома в кругу семьи и редко бывает на светских раутах. Особенно замкнуто звезда советской и российской эстрады стала жить в период пандемии. Но её супруг Максим Галкин постоянно публикует кадры семейной жизни в замке в деревне Грязь. Поэтому поклонники могут наблюдать за жизнью певицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин совершенно случайно опубликовал фото супруги без макияжа и в халате в момент, когда снимал сборы детей в школу. Близнецы крупным планом показаны в центре снимка, а позади них выглядывает из-за угла Примадонна в самом обычном виде.