Максим Галкин показал, как мастерски открыл шампанское на Новый год

https://static.news.ru/photo/ad2b6cf6-4c99-11eb-b46b-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин опубликовал видео с новогоднего праздника у себя в замке в деревне Грязь. Встречать Новый год собралась большая компания друзей артистов.

В кадр попали Юлия Проскурякова, Игорь Николаев, Валентин Юдашкин. Галкин сделал общий снимок, на котором отметились все гости.

С Новым годом, дорогие подписчики! Сияйте в 2021-м, делитесь своей радостью, берегите себя и своих родных! Спасибо, что мы вместе! Ура! — подписал фото муж Пугачёвой.

Радостные лица гостей стали доказательством того, что праздник удался. Все дамы были в блестящих нарядах. Пугачёва покорила фанатов белым платьем с плиссированной юбкой, серебристыми туфельками и в тон к ним пелериной. Фанаты осыпали певицу комплиментами.

Галкин показал, как он мастерски открывает шампанское. Во время обращения президента вся большая компания собралась у телевизора. А после они отправились запускать салют. На видео попала трогательная сцена: Галкин нежно приобнял супругу и детей, слегка напуганных залпами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что примадонна российской эстрады Алла Пугачёва встретила 2021 год в окружении верных подруг. В компании Юлии Проскуряковой, Марины Юдашкиной и Иды Достман певица отплясывала на сцене концертного мини-зала в своём особняке в подмосковной деревне Грязь.