Максим Галкин похвастался прудом с кувшинками у своего замка

Максим Галкин опубликовал фото искусственного пруда с кувшинками у своего замка в деревне Грязь. Шоумен обустроил водоём, посадив растения и украсив сказочными статуэтками.
Галкин сидит на фоне большой статуи лягушки и показывает владения.
Вот, сидим с царевной-лягушкой, смотрим на кувшинки, — говорит муж Пугачёвой.
В замке Галкин и Пугачёва живут около десяти лет. Дом построен по эксклюзивному проекту, занимает территорию 10 га. Находится особняк в английском стиле в Одинцовском районе.
В доме шесть этажей, есть своя оранжерея, концертный зал, сауна, бассейн, подземный гараж. Во дворе замка есть амфитеатр, зона отдыха и для пикников, детская игровая площадка, два домика для прислуги, большой сад,
Ранее NEWS.ru сообщал, что юморист Максим Галкин опубликовал видео, как Лиза и Гарри собираются в школу. На видео в социальной сети Instagram Максим Галкин удивляется размерам рюкзаков своих детей.
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