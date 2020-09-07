Максим Галкин похвастался прудом с кувшинками у своего замка

https://static.news.ru/photo/75f9102a-f18c-11ea-a575-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин опубликовал фото искусственного пруда с кувшинками у своего замка в деревне Грязь. Шоумен обустроил водоём, посадив растения и украсив сказочными статуэтками.

Галкин сидит на фоне большой статуи лягушки и показывает владения.

Вот, сидим с царевной-лягушкой, смотрим на кувшинки, — говорит муж Пугачёвой.

В замке Галкин и Пугачёва живут около десяти лет. Дом построен по эксклюзивному проекту, занимает территорию 10 га. Находится особняк в английском стиле в Одинцовском районе.

В доме шесть этажей, есть своя оранжерея, концертный зал, сауна, бассейн, подземный гараж. Во дворе замка есть амфитеатр, зона отдыха и для пикников, детская игровая площадка, два домика для прислуги, большой сад, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru сообщал, что юморист Максим Галкин опубликовал видео, как Лиза и Гарри собираются в школу. На видео в социальной сети Instagram Максим Галкин удивляется размерам рюкзаков своих детей.