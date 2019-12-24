https://static.news.ru/photo/f9be8e6a-26d7-11ea-9bf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Продюсер Максим Фадеев работает над запуском крупного детского шоу «Улица волшебников, 13», которое можно будет посмотреть на YouTube.

По его словам, за городом возведены масштабные площади для съёмки передачи — целая улица.

Смысл наших волшебников заключается в том, что они могут приходить к нашим детям в реальной жизни. Например, в Саратове у ребёнка что-то случилось, и он обращается к нашим волшебникам, которые ему помогают реально: появляются у него дома, решают что-то, — рассказал он в программе «Просто о сложном», выходящей в Яндекс.Эфире.

Фадеев уточнил, что речь идёт не о материальной помощи, а «внутренних, духовных желаниях».

Также в рамках шоу планируется проводить музыкальные мероприятия, а сам продюсер хочет вести собственную кулинарную передачу.

Ранее NEWS.ru писал, что Фадеев отдал права на песни артисту Олегу Майами. Певец получил права на музыкальный контент и сможет исполнять песни, выпущенные лейблом MALFA.