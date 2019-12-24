Продюсер Максим Фадеев работает над запуском крупного детского шоу «Улица волшебников, 13», которое можно будет посмотреть на YouTube.
По его словам, за городом возведены масштабные площади для съёмки передачи — целая улица.
Смысл наших волшебников заключается в том, что они могут приходить к нашим детям в реальной жизни. Например, в Саратове у ребёнка что-то случилось, и он обращается к нашим волшебникам, которые ему помогают реально: появляются у него дома, решают что-то, — рассказал он в программе «Просто о сложном», выходящей в Яндекс.Эфире.
Фадеев уточнил, что речь идёт не о материальной помощи, а «внутренних, духовных желаниях».
Также в рамках шоу планируется проводить музыкальные мероприятия, а сам продюсер хочет вести собственную кулинарную передачу.
Ранее NEWS.ru писал, что Фадеев отдал права на песни артисту Олегу Майами. Певец получил права на музыкальный контент и сможет исполнять песни, выпущенные лейблом MALFA.