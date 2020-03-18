https://static.news.ru/photo/326a6e48-6939-11ea-b8df-fa163e074e61_660.jpg Валерия и Иосиф Пригожин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский продюсер Максим Фадеев, закрывший свой лейбл, решил продолжить творческую карьеру. Он не только записал песню с певицей Валерией, но и пообещал заняться её карьерой.

По данным StarHit, муж певицы Иосиф Пригожин, который ранее продвигал артистку, решил погрузиться в политическую карьеру. Свою возлюбленную он решил отдать в надёжные руки. У Фадеева и Валерии большие планы. Они уверены, что смогут создать что-то «настоящее», что удивит российского слушателя.

Как писал NEWS.ru, Фадеев объяснил, почему расторг контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA. По его словам, это было самое правильное решение в его жизни.