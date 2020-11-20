Максим Фадеев попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

https://static.news.ru/photo/db6cea62-2b5c-11eb-84ea-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Украинский Минкульт по представлению Службы безопасности страны внёс композитора Максима Фадеева в список лиц, которые угрожают национальной безопасности, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

В Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины (СБУ) о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева, — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Известно, что в список лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины, в настоящее время включены 155 российских деятелей культуры. Среди них режиссёры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актёры Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Наталья Варлей, певец Лев Лещенко.

Ранее NEWS.ru писал, что Фадеев выложил в своём Instagram свежее фото, на котором он выглядит очень худым. Он также посетовал на то, что не может отыскать достойных сотрудников-единомышленников, которые хотели бы честно работать.