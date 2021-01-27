Максакова рассказала об отказе матери встретиться с ней

https://static.news.ru/photo/fc50ca68-60af-11eb-8fb9-fa163e074e61_660.jpg Мария Максакова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мария Максакова не смогла встретиться с матерью Людмилой Максаковой в ноябре 2020 года, когда приезжала в Россию. Причина — нежелание последней видеть дочь.

Выяснилось, что это были лишь наивные мои иллюзии. Я хотела бы с ней встретиться, но это желание не носит взаимного характера. А вот доченька моя любимая была рада тому, что я приезжала. Я очень надеюсь, что в этот приезд мы наконец с ней пообщаемся побольше, — сказала Максакова порталу Sobesednik.ru.

Оперная дива рассказала о своих коротких визитах в Москву. Женщина собирается вновь посетить Россию, чтобы уладить дела с судебным процессом вокруг её квартиры.

Ранее Станислав Садальский опроверг визит Максаковой в Россию в январе 2021 года. Актёр объявил, что оперная певица приезжала в Москву в ноябре прошлого года, но сейчас находится в Киеве, писал NEWS.ru.

Мария Максакова, вдова беглого депутата Дениса Вороненкова, живёт в Киеве с 2016 года. Её супруг был убит в 2017 году в центре украинской столицы. После этого происшествия к Максаковой была приставлена государственная охрана.