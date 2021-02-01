Максакова рассказала о «ледяном» отношении матери по возвращению с Украины

https://static.news.ru/photo/06a18c00-6484-11eb-abf9-96000091f725_660.jpg Мария Максакова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова рассказала о том, как её встретила родная мать после возвращения с Украины. Артистка отметила, что ей устроили «ледяной» приём.

Знаменитость поведала, что после приземления она сразу же поспешила в Вахтанговский театр. Там после спектакля она попыталась вручить цветы матери, однако та не приняла их. Кроме того, певица надеялась, что родительница пригласит её к себе на разговор в домашней обстановке, но этого не случилось.

Мама меня домой не позвала. Это был ледяной душ, — передаёт слова Максаковой «Московский Комсомолец».

Тогда Мария Максакова последовала за кулисы, где надеялась хотя бы так поговорить с мамой. Тогда старшая женщина заявила, что спутала дочь с внучкой. На этом разговор и завершился — артистки больше не созванивались.

Мама сделала из меня какую-то маргинальную клоунессу, — добавила знаменитость.

Ранее NEWS.ru писал, что Мария Максакова не смогла встретиться с матерью Людмилой Максаковой в ноябре 2020 года, когда приезжала в Россию. Причина — нежелание последней видеть дочь.

Оперная дива рассказала о своих коротких визитах в Москву. Женщина собирается вновь посетить Россию, чтобы уладить дела с судебным процессом вокруг её квартиры.