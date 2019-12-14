https://static.news.ru/photo/3c2edb7a-1f5c-11ea-83ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: maxkorzhmus/instagram.com

Белорусский певец Макс Корж, комментируя слухи о драке на его концерте в Перми, заявил, что у фанатов была небольшая стычка с охранниками зала.

То, что там был реальный пожар,и что пожарных били — это неправда. Была стычка только с охраной, — написал музыкант в Instagram.

Он добавил, что пожарные потушили файеры. Но вода развеселила танцующую молодёжь. По его словам, именно поэтому концерт прошёл потрясающе.

Как писал NEWS.ru, организатор концерта Макса Коржа Илья Хипхоп объяснил инцидент, возникший во время выступлении певца в Перми. Пожарные тушили фаеры, с которыми пришли некоторые поклонники белорусского исполнителя.