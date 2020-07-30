Макс Фадеев показал себя с женой в 20-летнем возрасте

https://static.news.ru/photo/37c077f0-d2c7-11ea-9704-fa163e074e61_660.jpg Макс Фадеев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Макс Фадеев опубликовал ностальгическое фото себя с супругой в молодости. На снимке продюсеру и его жене по 20 лет.

Фадеев признался, что этот снимок вызывает у него сентиментальные чувства.

Здесь нам по 20 лет. Я ещё не знаю, что нас ждет следующие 30 лет! И как же мне хочется сейчас сказать, тому себе, не совершать некоторых ошибок... Но...! — подписал фото продюсер.

Поклонники отозвались на лирический настрой Фадеева, запустив рассуждения о жизненном опыте, который невозможен без упущений и огрехов. Многие отметили, что Фадеев не стал бы тем, кто есть, не пройди он свой жизненный путь. Некоторые признались в любви к старым фотографиям.

Но часть поклонников отметила неестественно яркие губы молодого продюсера. Некоторые даже заподозрили, что музыкант злоупотребил помадой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Макс Фадеев, разрекламировавший свою уникальную диету, которая позволила ему сбросить центнер, не спешит делиться ею с подписчиками. Продюсер пообещал рассказать о диете в ближайшее время, и подписчики уже стали проявлять нетерпение.