Макееву заподозрили в беременности из-за округлившегося живота

Поклонники заподозрили Анастасию Макееву в беременности после публикации её откровенного фото в Instagram. Снимок разместил супруг артистки Роман Мальков.

На откровенном фото Макеева гуляет топлес по пляжу, ветер срывает с неё шляпу и она едва прикрывает руками грудь.

Под снимком бизнесмен оставил романтический комментарий:

В жизни не встречал терпимее, умнее и добрее человека, чем ты! Все наши беседы, заставляют задуматься меня, вроде далеко не глупого человека — а правильно ли вообще я жил? И я понимаю, что ты права... Никто не знает, насколько долог наш путь... Никто не знает, что будет завтра...

Актриса не замедлила ответить на полное нежности и любви обращение супруга.

Я люблю тебя и буду прощать всегда, и дай бог нам с тобой сил и терпения по отношению друг к другу. Мы будем вечны, несмотря на злобу людей, — пылко обратилась звезда мюзиклов к мужу.

Поклонники, однако, оставили без внимания любовное воркование новобрачных. Их больше заинтересовал округлившийся живот телеведущей, что позволило сделать определённые выводы. «Кажется Настя готовится подарить пятого ребёнка, судя по животику», «Тоже заметила животик!», «Любовь — это главное. Вам повезло», написали в комментариях пользователи.

Ранее Анастасия Макеева, прославившаяся скандальным браком с бизнесменом Романом Мальковым, ответила тренеру дочери её мужа Анны. Людмила Короленко обвинила её в травле девочки и выразила обеспокоенность угнетённым состоянием своей ученицы.