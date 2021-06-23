Макеевой понадобилась помощь медиков во время шоу Малахова

Российский телеведущий Андрей Малахов в сторис личного Instagram-аккаунта опубликовал фрагмент второй части шоу «Прямой эфир» с участием актрисы Анастасии Макеевой, её нового супруга Романа Малькова и экс-супруги последнего Светланой. Макеева покинула студию после ссоры с Мальковой, после чего ей понадобилась помощь медиков.

На кадрах короткого видео врачи измеряют ей давление. Судя по всему, женщине стало плохо. Первая часть передачи вышла 16 июня. В студии ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» встретились Макеева и Малькова. Разговор закончился потасовкой. По словам Мальковой, актриса снимала её на телефон и оскорбляла. Светлана заявила, что терпела до тех пор, пока та не перекрыла ей проход окончательно.

При этом бывший муж Светланы и нынешний супруг Анастасии Роман в женский скандал не лез и со стороны наблюдал за происходящим. Малькова также опубликовала фото, на котором изображён вход в отделение МВД.

У Романа Малькова четверо детей от Светланы. Ему не удалось сохранить хороших отношений с бывшей женой. Он объясняет это тем, что экс-супруга активно критиковала его новые отношения и ходила на телешоу, чтобы обсудить свою личную жизнь. Старший сын Романа сейчас живёт с отцом и его новой возлюбленной, трое младших детей — с матерью в Словении. Макеева и Мальков недавно расписались. Торжество прошло 29 мая в Крыму. Артистка решила оставить девичью фамилию, потому что она стала частью звёздного амплуа.

Ранее сообщалось, что родители Романа Малькова, супруга актрисы Анастасии Макеевой, заступились за неё в ходе конфликта звезды с бывшей женой возлюбленного в студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Они признались, что до встречи со звездой находили у него «записочки, не суицидальные, но такие странные».