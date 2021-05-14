Макеева рассказала о подготовке свадебного танца

https://static.news.ru/photo/7c9792b2-b658-11eb-be27-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео/makeevan/instagram.com

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева рассказала о подготовке к свадьбе с бизнесменом Романом Мальковым на своей странице в Instagram. Сейчас они готовят танец, который исполнят перед гостями в день бракосочетания.

Девушка опубликовала снимки с возлюбленным из танцевального зала. По её словам, в настоящий момент молодожёны репетируют свадебный танец.

Ромэо, конечно, смущается, и танцы не его конёк, как говорит он, — прокомментировала снимки Макеева.

По словам артистки, постановка непростая, однако её избранник выучил танец за два дня и успешно справляется с задачей.

Ранее Макеева на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказала о том, что с самого начала знала, что Мальков женат. Некоторые интернет-пользователи вновь обвинили артистку в том, что она виновата в разрушении чужой семьи — её уже четвёртый возлюбленный ушёл из семьи с четырьмя детьми.