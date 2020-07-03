«Пританцовывала от красоты момента»: Макарская рассказала о своей свадьбе

https://static.news.ru/photo/680bbb28-bdd1-11ea-bfd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/makarskie

Певица Виктория Макарская поделилась фотографией сиз семейного архива. На снимке она запечатлена в момент свадебной церемонии с актёром и музыкантом Антоном Макарским.

В этом году супружеская чета отметила 17-летие брака — как принято называть, оловянную или розовую свадьбу.

Радостное событие в жизни творческой семьи произошло 3 июля 2003 года. Молодожёны расписались в Грибоедовском ЗАГСе города Москвы. Макарская до этого была Морозовой, но взяла фамилию мужа. Она даже запомнила точное время брагосочетания — 15:30. За три года до этого влюблённые повенчались. А познакомились они в 1999 году на кастинге мюзикла «Metro».

Антон Макарский на вопрос сотрудницы ЗАГСа: «Согласен ли жених?», бодренько сказал: «Да!» А я просто пританцовывала от красоты момента пока звучал подчеркнуто манерный вопрос: «Ответ невееееесты?» Подружка Эвелина Бледанс выдала каламбур: «Ответ невееее.... рный!» Мы радостно засмеялись и.... срослись, — поделилась Макарская воспоминаниями в Instagram.

Сейчас в творческой семье двое детей. В сентябре 2012 года певица родила дочь Марию, а в мае 2015-го появился на свет их сын Иван. Муж Виктории ранее публично заявлял, что является сторонником патриархального уклада в семье, что, судя по всему, устраивает обоих.

Супруги вместе не только дома, но и на сцене. Специально для них была создана музыкальная программа, с которой они неоднократно гастролировали по стране.

Ранее, как писал NEWS.ru, Макарская заявила о намерении переехать жить в деревню из-за огромных убытков, которые несут они с мужем. Это связано с отменой концертов на фоне пандемии коронавируса. Пара потеряла большие суммы, только аренда зала стоила им 1,5 млн рублей.