Макаров признался в любви Кудрявцевой после гневных обвинений в алкоголизме Макаров признался в любви Кудрявцевой и опубликовал совместную фотографию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Супруг Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) совместную фотографию с телеведущей. Он признался в любви к жене и написал, что они уже 11 лет вместе. Кудрявцева при этом ранее заявляла, что ушла от мужа из-за алкоголя.

11 лет. Люблю, — написал Макаров.

Кудрявцева не осталась в стороне и сделала репост фотографии. Однако сама она сложившуюся ситуацию никак не комментировала.

О проблемах в семье телеведущая рассказала в январе. Через некоторое время Кудрявцева сообщила, что ее супруг уехал в санаторий. Поклонники предположили, что Макаров отправился в реабилитационный центр ради семьи.

Ранее Кудрявцева сообщила, что ее дочь Машу «чудом не пришибло» декорациями на детском празднике в Подмосковье. По словам артистки, место проведения дня рождения находилось рядом с вертолетной площадкой. Лопасти вертолетов создавали сильнейший ветер, который в итоге сдул декорации.

Однако на этом расстройства не закончились, добавила телеведущая. По ее словам, дочь съела рыбу и проглотила косточку. Кудрявцева написала, что после этого они помчались в больницу, однако там не оказалось дежурного лора, поэтому девочку пришлось вести в другую клинику.