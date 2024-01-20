Макаревич хочет в Москву? Вернется ли в Россию, чем не нравится в Израиле

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Андрей Макаревич

Рок-музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что испытывает острое чувство ностальгии по России, и перечислил свои любимые места в Москве. Почему Макаревича потянуло в Россию, где он сейчас, почему он уехал и что ему не понравилось в Израиле?

Почему Макаревича потянуло в Россию

70-летний музыкант в интервью Георгию Колдуну признался, что испытывает ностальгию по России. Андрей Макаревич считает, что в ближайшее время не сможет вернуться в Россию, но «совершенно не исключает», что когда-нибудь снова пройдется по любимым местам в Москве.

Он назвал столицу России красивым городом, упомянув Неглинку и Кузнецкий мост. Также отдельно он вспомнил район Замоскворечье.

Музыкант также высоко отозвался о музыке, которая была в Советском Союзе и России, приведя таких исполнителей, как Эдита Пьеха, Александр Кабанов, Бахыт Кенжеев, а также ансамбли «Орэра» и «Аккорд». Кроме того, Макаревич любил старый КВН.

Где сейчас Макаревич

В феврале 2022 года, сразу после начала СВО, Андрей Макаревич переехал в Израиль вместе с беременной женой Эйнат Кляйн. В дальнейшем он начал гастролировать за рубежом и вместе с «Машиной времени» продолжает гастроли в 2024 году. В рамках юбилейного тура в честь 55-летия группы запланированы выступления в Армении, Молдавии, Латвии, Литве, Эстонии, Черногории, Болгарии и Грузии.

В Израиле Макаревич поселился в курортном городе Нетания и при этом просил не связывать его отъезд из России с эмиграцией — он хотел быть рядом с семьей при рождении ребенка. Музыкант в соцсетях признавался, что поддерживает Израиль в конфликте с Газой.

В России Андрея Макаревича потребовали лишить звания народного артиста. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин аргументировал это тем, что после отъезда из России продолжает постоянно критиковать СВО и российские власти, но при этом получает пенсию и надбавку за звание от российского государства.

Что Макаревичу не понравилось в Израиле

В интервью Макаревич заявил, что Израиль — маленькая страна. По разным поводам он неоднократно критиковал жизнь в еврейском государстве. В частности, в апреле 2023 года рок-музыкант жаловался на особенности платной медицины

Также музыкант жаловался на мелкие бытовые проблемы: например, по его словам, израильтяне регулярно выходят на улицы митинговать из-за политических вопросов, но при этом безропотно принимают плохой уровень сервиса в стране. Да и в целом, по словам Макаревича, Израиль пришел в упадок.

По его словам, между евреями в России и Израиле огромная разница. Он отметил, что культура в Израиле пришла в упадок, в отличие от РФ. Он также предположил, что в Израиле должны жить только лучшие представители еврейского народа.

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