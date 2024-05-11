«Майский зажор»: в Сети раскритиковали новый макияж Собчак Поклонники посоветовали Собчак обратиться к пластическому хирургу

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Ксения Собчак

Поклонники блогера и телеведущей Ксении Собчак назвали неудачным ее макияж в последнем выпуске программы «Осторожно, Собчак!» и посоветовали сделать пластическую операцию. В комментариях под роликом некоторые зрители предположили, что лицо журналистки опухло после майских праздников. Сама она сообщила, что не смогла найти визажиста и сделала себе макияж самостоятельно.

Ксюш, ты соленого поела? Ну эта подводка на глазах, ужас просто, как у Бритни Спирс. Майский зажор? — написала в комментариях зрительница Яна.

Подписчица Юлия Гельман предположила, что отечность лица Собчак вызвана либо проблемами со здоровьем, либо переизбытком спиртного в праздники. Поклонница Тати посоветовала телеведущей обратиться к пластическому хирургу для исправления «нависшего века». Пользовательница Тамара пошутила, что у Собчак и балерины Анастасии Волочковой один визажист.

Столько денег на счету, и не может себе нормальный макияж сделать! Иришка Чики-Пики и то свежее, — отметила зрительница Анастасия.

Ранее Собчак высмеяла теннисистку Марию Шарапову, появившуюся на главном светском мероприятии США Met Gala 2024 в платье светло-зеленого цвета. По словам телеведущей, наряд спортсменки напомнил ей листья салата айсберг. Помимо Шараповой на вечеринке были замечены Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Дженнифер Лопес, Шакира и другие знаменитости.