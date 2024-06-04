Майли Сайрус призналась, что занимается спортом на каблуках

Американская певица Майли Сайрус рассказала, что занимается спортом на каблуках. В интервью журналу W Magazine она подчеркнула, что ведет здоровый образ жизни.

Моя мантра, как и у любого спортсмена: «Практикуйся в том, как ты выступаешь». Вот почему я тренируюсь на каблуках, — сказала звезда.

Сайрус заявила, что носит в зал босоножки Gucci цвета слоновой кости, потому что они напоминают ей Мэрилин Монро. Также она заметила, что заинтересована в феминизации тренировочного пространства, потому что большая часть оборудования в залах уродлива.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь заявила, что упражнения на плечи, бицепс и трицепс помогут сделать руки такими же рельефными и подтянутыми, как у певицы Майли Сайрус. По ее словам, техника упражнений несложная, но на то, чтобы добиться эффекта, потребуется время.

До этого Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Жара ТВ» после демонстрации клипа на песню Майли Сайрус и Дуа Липы Prisoner 2020 года. Причиной стала демонстрация нетрадиционных сексуальных взаимоотношений или предпочтений среди несовершеннолетних.