https://static.news.ru/photo/c0d11306-d9fd-11e9-82f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

26-летняя американская актриса и певица Майли Сайрус выложила в Instagram фото в откровенном полупрозрачном наряде. Её агрессивный образ напугал поклонников.

Так я себя чувствую после просмотра «Лучших хитов сегодняшнего дня», — подписала она фото.

Как пишет Life, в этом образе певица снялась в клипе на свою песню Don't Call Me Angel. Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.

Как писал News.ru, Майли Сайрус была замечена на обеде в компании своей предполагаемой возлюбленной — блогера и предпринимательницы Кейтлин Картер. Девушки провели 1 сентября в Лос-Анджелесе, с ними также была мама Майли Тиш. Сайрус обнимала подругу, улыбалась и выглядела счастливой.