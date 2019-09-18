26-летняя американская актриса и певица Майли Сайрус выложила в Instagram фото в откровенном полупрозрачном наряде. Её агрессивный образ напугал поклонников.
Так я себя чувствую после просмотра «Лучших хитов сегодняшнего дня», — подписала она фото.
Как
Как писал News.ru, Майли Сайрус была замечена на обеде в компании своей предполагаемой возлюбленной — блогера и предпринимательницы Кейтлин Картер. Девушки провели 1 сентября в Лос-Анджелесе, с ними также была мама Майли Тиш. Сайрус обнимала подругу, улыбалась и выглядела счастливой.