Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс планируют развестись Radar: Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс могут развестись из-за возраста

Фото: Ivanka Voisin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майкл Дуглас

Брак голливудских актеров Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс может оказаться на грани распада, сообщило издание RadarOnline. Одной из главных причин стали возрастные изменения 80-летнего Дугласа, что заметно сказывается на семейной жизни пары.

Источник отмечает, что актер стал менее мобильным и не таким активным, а его супруга ощущает себя больше опекуном, чем женой, что вызывает у нее разочарование. Кроме того, карьера Кэтрин Зеты-Джонс оказалась под угрозой, так как из-за возраста мужа она не может брать его с собой на съемки в другие города и страны. Несмотря на сложности, актриса не собирается отказываться от работы в кино.

Ранее сообщалось, что Дуглас выразил сожаление, что Вооруженным силам Украины запрещают бить вглубь России западным оружием. Звезда «Рокового влечения» подчеркнул, что ему грустно из-за нерешительности НАТО, которая опасается ядерной угрозы. До этого голливудский артист посетил Киев в качестве «посла доброй воли ООН». Известно, что в рамках визита Дуглас встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Актер отметил, что ВСУ изначально должны были получить разрешение бить дальнобойными ракетами по России.

После первый заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко заметила, что Дуглас «занимается не своим делом». По ее словам, американец популярен в качестве артиста, но в военном деле он «вряд ли что-то понимает».