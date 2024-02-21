Майданов предложил ограничить доступ к соцсетям иноагентам

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Денис Майданов

Музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов предложил ограничить иноагентам доступ к социальным сетям. В разговоре с «360» он отметил, что «страна должна ответить» тем артистам, которые «на нее наплевали». По словам музыканта, следует принять такой закон, который бы ограничил иноагентам доступ ко всем медиа. Это поможет лишить таких артистов заработка, уверен исполнитель.

Если тебе страна не нужна, если ты на нее наплевал, значит страна должна ответить так же, — высказался Майданов.

По словам артиста, подобная политика проводится в Китае: человека, который выступает против государства, «вычищают» из всех соцсетей, радиостанций и телевидения. Музыкант подчеркнул, что такая практика приносит положительные результаты и помогает бороться с разрушительным влиянием со стороны стран Запада. Он отметил, что Европа оказывает негативное воздействие на другие государства.

Майданов в эксклюзивном интервью NEWS.ru ранее заявил, что уехавшие из России артисты наплевали в душу своим поклонникам. По его словам, они ошибочно считали себя незаменимыми. Он высказал мнение, что россияне не простят этих исполнителей, если те захотят вернуться. Музыкант добавил, что таких уехавших артистов за границей «использовали и выкинули в тот момент, когда они перестали быть нужными».