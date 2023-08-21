Майданов и Дмитриенко спели с Чебурашкой: фото с закрытия «Тавриды.АРТ»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Ваня Дмитриенко во время выступления на фестивале молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Главными хедлайнерами церемонии закрытия фестиваля искусств «Таврида.АРТ», который прошел в Крыму с 17 по 20 августа, стали музыканты Денис Майданов и Ваня Дмитриенко. Эти и другие артисты исполнили перед зрителями свои хиты. Днем ранее на фестивале зажигали Олег Газманов и SHAMAN.

Итоги фестиваля подвел первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. За пять дней мероприятия молодежно-просветительского курорта объединили более 3500 участников. «Каждый из них делает „Тавриду“ уникальной, живой и неповторимой», — сказал Кириенко со сцены.

В четвертый день фестиваля прошла презентация Всемирного фестиваля молодёжи — 2024 (ВФМ-2024) и его талисмана Чебурашки. Как отметили организаторы, маскот символизирует доброту, открытость и дружбу — главные ценности ВФМ-2024. Фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус под Сочи.

Как прошла церемония закрытия фестиваля «Таврида.АРТ» — в фотогалерее NEWS.ru.