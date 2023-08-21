Главными хедлайнерами церемонии закрытия фестиваля искусств «Таврида.АРТ», который прошел в Крыму с 17 по 20 августа, стали музыканты Денис Майданов и Ваня Дмитриенко. Эти и другие артисты исполнили перед зрителями свои хиты. Днем ранее на фестивале зажигали Олег Газманов и SHAMAN.
Итоги фестиваля подвел первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. За пять дней мероприятия молодежно-просветительского курорта объединили более 3500 участников. «Каждый из них делает „Тавриду“ уникальной, живой и неповторимой», — сказал Кириенко со сцены.
В четвертый день фестиваля прошла презентация Всемирного фестиваля молодёжи — 2024 (ВФМ-2024) и его талисмана Чебурашки. Как отметили организаторы, маскот символизирует доброту, открытость и дружбу — главные ценности ВФМ-2024. Фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус под Сочи.
Как прошла церемония закрытия фестиваля «Таврида.АРТ» — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участники фестиваля молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участники фестиваля молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участники фестиваля молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участники фестиваля молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участники фестиваля молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время выступления на фестивале молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участники фестиваля молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Ваня Дмитриенко во время выступления на фестивале молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время выступления на фестивале молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время фестиваля молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время выступления на фестивале молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Денис Майданов во время выступления на фестивале молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время выступления на фестивале молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты во время выступления на фестивале молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Символ Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Сириусе в марте 2024 года, Чебурашка на фестивале молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Символ Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Сириусе в марте 2024 года, Чебурашка на фестивале молодых деятелей культуры «Таврида.АРТ» в бухте Капсель