Майами «признался», что добился популярности благодаря бывшим возлюбленным Майами заявил о желании найти обычную, немедийную девушку

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец Олег Майами

Российский певец Олег Майами заявил, что хочет найти обычную, немедийную девушку. В беседе с корреспондентом NEWS.ru на концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук» он в ироничной форме отметил, что не обладает талантом и добился популярности благодаря бывшим возлюбленным.

Конечно, если бы не мои бывшие — меня бы сегодня не было. Это все правда. Я не талантливый совершенно. Конечно, я хочу обычную, немедийную девушку, — подчеркнул Майами, комментируя то, что многие артисты считают, что он не сам добился успеха.

Ранее блогер и певец Дава (Давид Манукян) на съемках шоу «Сокровища императора» подарил букет красных роз своей бывшей девушке Ольге Бузовой, с которой не общался с момента расставания. Дава подчеркнул, что за многое благодарен экс-возлюбленной, после чего обнял и поцеловал ее в шею.

До этого певица Мари Краймбрери со сцены сообщила о романе с Манукяном. Пару заметили вместе после концерта певицы в Минске. Они вышли к фанатам, держась за руки. Манукян попробовал скрыть лицо под капюшоном, но это у него вышло не очень успешно. После выступления он вместе с Краймбрери и своей мамой поехал праздновать 8 Марта в ресторан.

Еще в январе поклонники Манукяна предполагали, что он состоит в отношениях с Краймбрери. По мнению подписчиков, ранее пара делилась снимками и видео с острова Маврикий.