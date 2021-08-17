Экс-участник «Дома-2» уличил Собчак во лжи об её гонораре в проекте

Экс-участник «Дома-2» Роман Тертишный, более известный под псевдонимом Май Абрикосов, уличил бывшую ведущую проекта Ксению Собчак во лжи об её гонораре в проекте. Публикацию об этом он выложил в Instagram.

<...> они обсуждали зарплату Ксении Собчак в должности ведущей «Дома-2» — $21 тысяча в месяц, и зарплату Ксении Бородиной — $6–8 тысяч. Ни о каких $100 тысяч речь не шла и близко, — признался Абрикосов.

Шоумен не только опроверг слова Собчак о зарплате в $100 тысяч, но и скептически прокомментировал заявление телеведущей о том, что она «всего добилась сама», в недавнем интервью с психологом Вероникой Степановой.

То есть Ксения хочет сказать, она, 23-летняя студентка без опыта работы на телевидении, грубо говоря, тусовщица, просто так достойна была получать в 3,5 раза больше, чем «девушка с улицы» Бородина? За что?! За какие заслуги?! Никто бы не платил Ксении Ивановой $21 тысячу, — возмутился он.

Ранее Абрикосов раскритиковал певицу Ольгу Бузову за её поведение на шоу Максима Галкина.