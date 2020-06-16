Май Абрикосов рассказал, как вернуть популярность «Дому-2»

https://static.news.ru/photo/3f09f15e-b066-11ea-82ab-fa163e074e61_660.jpg Май Абрикосов Фото: tertishnyi_official/instagram.com

Бывший участник шоу «Дом-2» Май Абрикосов дал рекомендации продюсерам шоу «Дом-2», как снова сделать проект популярным.

Главное, по его словам, нужно осознать простую мысль, что проекта уже давно не существует, поэтому ему нужна не реанимация, а новая жизнь. В частности, не стоит возвращать на шоу «старичков».

Нельзя возродить то, чего нет. Я рекомендую им начать заново отстраивать шоу, как бы с нуля, — написал он в Instagram.

Он считает, что если участник однажды ушёл, то он больше никогда не должен появляться в кадре. Также не стоит давать деньги участникам, которые сидят там годами и ничего не делают, а голосование стоит проводить честно без всяких чёрных меток.

Жаль, упустили возможность сделать это в момент запуска последней съёмочной площадки, был уникальный шанс переродиться, — отметил Абрикосов.

Шоу «Дом-2» выходит в эфир с 2004 года. Май Абрикосов был одним из главных действующих лиц. Теперь он живёт в деревне и на публике практически не появляется.

В первые годы у проекта была огромная армия поклонников, однако со временем его рейтинги стали уменьшаться. Сейчас шоу пытаются предать второе дыхание.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что не собирается возвращаться на проект «Дом-2», который она вела с 2004 по 2012 год. Информация о том, что блондинка собирается вернуться на телестройку, стала появляться с завидной регулярностью. При этом Собчак отметила, что это не такая уж и плохая передача. Телезрители, глядя на участников шоу, могут научиться строить отношения и понимать свою вторую половинку, писал NEWS.ru.