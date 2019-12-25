https://static.news.ru/photo/c89128e4-270d-11ea-8ed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Svetlana Mal'tseva/Global Look Press

Российский портал Mail.ru составил рейтинг самых популярных знаменитостей.

Сервис проанализировал количество запросов с именами актёров, блогеров, музыкантов со всего мира и выбрал в каждой категории тех, кого пользователи ищут чаще всего.

Самой популярной из известных личностей оказалась певица Максим, которой принадлежат 17% всех запросов среди исполнительниц. В 1,8% случаев люди интересуются её здоровьем и личной жизнью.

Второе место заняла Татьяна Егорова с 7% запросов. Чаще всего она упоминалась в контексте отношений с актёром Андреем Мироновым, о которых артистка недавно рассказала в одном из интервью. Замыкает тройку лидеров актриса Анастасия Заворотнюк, которой интересовались в 3% случаев. Пользователи в основном искали информацию о её здоровье.

Самыми популярными мужчинами оказались звёзды отечественных сериалов Антон Батырёв (2,5%) и Антон Хабаров (2%). Третье место занял актёр Евгений Князев.

Наиболее востребованной группой стала «Кино». Ей принадлежат 9% всех запросов в категории «музыкальные группы». Лидер среди рэперов — Алексей Долматов, известный как Гуф, с почти 20% запросов в своей категории.

Самыми известными блогерами оказались Ксения Собчак (21%), Николай Соболев (16%) и Илья Варламов (9%).

Рейтинг писателей возглавил Дмитрий Быков с 2,5% в категории «литература». За ним следуют Владимир Сорокин (1,8%) и Юрий Поляков (1,7%).

Отдельно Mail.ru выявил, с кем из знаменитостей люди чаще всего ищут пикантный контент, причём в 80% случаев пользователи ищут женщин. Чаще всего запросы связаны с соответствующими инфоповодами, такими как выход фильма, в которых есть постельные сцены с артистами. Самой популярной в этой категории стала Кристина Асмус и её интимная сцена в фильме «Текст». Её искали в 4% случаев. Второй стала Анастасия Ивлеева, с 2,5% запросов благодаря поиску её видео и фотографий. Третье место заняла Катерина Шпица.

Среди мужчин люди чаще всего интересуются пикантным контентом с Дэниэло Редклиффом, который недавно снялся в фильме «Джунгли» абсолютно голым, и канадским певцом Джастином Бибером.

Как писал NEWS.ru, проект «Кино Mail.ru» назвал самых популярных российских актёров и актрис 2019 года. Лидерами стали Александр Петров и Дарья Мороз.