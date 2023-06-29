Мадонну нашли без сознания, она в реанимации: фото певицы до больницы Тур Celebration откладывается

Фото: face to face/Instagram

Американская певица Мадонна попала в реанимацию — у нее развилась серьезная инфекция, сообщил менеджер артистки Гай Озри. Международный тур Celebration был приостановлен.

«В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии», — сообщил агент Мадонны.

По данным Page Six, Мадонну нашли без сознания и отвезли в больницу в Нью-Йорке. По меньшей мере на одну ночь певица была интубирована. Ее дочь Лурдес Леон была рядом с ней в эти часы.

Мадонна должна была начать международный тур 15 июля в Ванкувере — билеты на концерт уже раскуплены.

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