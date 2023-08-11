Мадонна выставила на продажу любимое поместье 92-летнего отца Мадонна продает семейную винодельню в Мичигане за $5 млн

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Виноградники завода Ciccone

Американская певица Мадонна выставила на продажу семейный виноградник и винодельню, купленные ее отцом более 20 лет назад, пишет Daily Mirror. Семья просит за недвижимость, расположенную на 32 гектарах в деревне Саттонс-Бей в Мичигане, около $5 млн (486 млн рублей). Причины, по которым Мадонна решила избавиться от поместья, не называются, сообщает издание.

Виноградник был основан в 1995 году отцом Мадонны Сильвио Чикконе, он называл это мечтой всей своей жизни. Однако после выхода на пенсию больше не смог заниматься делами предприятия. В последний раз семья Чикконе собиралась в Саттонс-Бей в 2021 году во время празднования 90-летия Сильвио, — сообщает издание.

Поместье состоит из двухэтажного дома с пятью спальнями, дегустационного зала, винного завода Ciccone, просторного деревянного амбара для проведения мероприятий, а также гаража. Компания Мадонны Ciccone Vineyard & Winery производит красные и белые вина, отмеченные наградами. Самая дешевая бутылка стоит $19 (примерно 1 869 рублей. — NEWS.ru), отмечает издание.

Ранее дети 64-летней Мадонны призвали ее отказаться от пластических операций, с которыми она, по их словам, переборщила. 26-летняя Лурдес Леон и 22-летний Рокко Ричи заявили, что мать «ведет себя так, будто ей слегка за двадцать». Они выразили опасения за жизнь Мадонны и вмешались в процесс ее реабилитации после того, как исполнительница оказалась в реанимации, заразившись бактериальной инфекцией.