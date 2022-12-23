64-летняя «огненная» Мадонна снялась в чулках и кружевном боди Мадонна опубликовала фото в чулках и кружевном боди

Фото: NEWS.ru

64-летняя певица Мадонна опубликовала в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) откровенное фото. На снимке исполнительница позирует в кружевном боди черного цвета и чулках.

На фото Мадонна наложила фильтр с эффектом в виде пламени на теле.

Ранее исполнительница уже делилась откровенными снимками. В одной из публикаций в соцсетях певица позирует с обнаженной грудью, а соски прикрыла эмодзи. Также она выложила откровенные фотографии в корсете, закрыв промежность с помощью эмодзи конфеты.

Также сообщалось, что приемный сын певицы и режиссера Гая Ричи Дэвид Банда пришел на вечер бокса в красном наряде. 16-летний молодой человек надел платье с V-образным вырезом из новой коллекции Gucci в коллаборации с Adidas. К образу он подобрал украшения от Вивьен Вествуд и черные кроссовки.

Мадонна опубликовала фотографии с сыном в соцсетях. Эксперты из мира моды вспомнили, что в похожем красном платье от Adidas она появилась на премьере фильма «Неспящие в Сиэтле» в 1993 году.