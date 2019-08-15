Готовящаяся к своему новому шоу «Madame X» 60-летняя певица Мадонна на протяжении нескольких месяцев выкладывает в соцсетях фотографии и видео репетиций. На этот раз она опубликовала ролик, в котором продемонстрировала идеальную растяжку.
Мадонна показала, как лёжа на спине, она, не напрягаясь, делает шпагат в колготках-«сеточка» и коротких шортах. Параллельно она разглядывает что-то в смартфоне, передаёт «
Поклонники поп-дивы разразились комплиментами в её адрес, обратив внимание на удивительную для её возраста гибкость тела.
Как писал News.ru, ранее Мадонна выложила в Instagram снимки со своих репетиций, на одном из которых артистка оказалась в объятиях мускулистого темнокожего танцора.