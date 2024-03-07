Мадонна попала в курьез из-за неуклюжести танцовщицы Танцовщица выбила из рук Мадонны микрофон во время концерта

Фото: OrganizaciaN/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американской певице Мадонне пришлось на глазах публики ползти по сцене за микрофоном, который выбила из ее рук танцовщица, передает Telegram-канал RT. В этот момент артистка была с закрытыми ажурной повязкой глазами.

Во время исполнения одной из песен танцовщица обнимала Мадонну сзади, но в какой-то момент неудачно дернулась и певица выронила микрофон в момент, когда должна была начать петь. Артистка не растерялась, присела на колени, ползком добралась до микрофона и даже запела.

Ранее Мадонна упала во время исполнения песни Open Your Heart во время шоу на Climate Pledge Arena в Сиэтле. Сидящую на стуле исполнительницу уронил одетый в рваные колготки танцор, который не устоял на тонких шпильках.

65-летняя поп-звезда не пострадала. На кадрах, опубликованных в Сети, мужчина подходит к сидящей на стуле певице, хватает стул и тащит его. Однако через несколько шагов теряет равновесие, падает и тянет за собой Мадонну. Та, не смутившись, быстро встает и продолжает выступление.

Подобные инциденты не выводят Мадонну из равновесия, так как она за годы своей карьеры привыкла эпатировать публику. Например, недавно артистка пенсионного возраста опубликовала свое фото в красно-черном кружевном белье перед концертом в Кливленде в рамках мирового турне Celebration. Пикантный пост исполнительница сопроводила вопросом «Как дела в Кливленде?», намекая на скорый концерт в этом городе.