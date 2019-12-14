Всемирно известная певица Мадонна отправилась на отдых в Майами с новым возлюбленным и с дочерью.
Очередным избранником артистки оказался танцор Ахламалик Уильямс. Бойфренду королевы мировой поп-музыки всего 26 лет. Он младше певицы на 35 лет.
Судя по всему, роман между Мадонной и Уильямсоном носит характер «служебного». Дело в том, что молодой человек работает танцором в коллективе певицы и сопровождает её во всех поездках.
Их отношения длятся уже несколько месяцев,
Ранее NEWS.ru писал, что певице Мадонне сделали переливание крови с озоном из-за её плохого самочувствия.
Методика аутогемотерапии подразумевает выкачку крови из организма, её насыщение газом и повторное введение через капельницу.
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