https://static.news.ru/photo/02abb98a-1f5d-11ea-b003-fa163e074e61_660.jpg Мадонна и Ахламалик Уильямс Фото: ahla_malik/instagram.com

Всемирно известная певица Мадонна отправилась на отдых в Майами с новым возлюбленным и с дочерью.

Очередным избранником артистки оказался танцор Ахламалик Уильямс. Бойфренду королевы мировой поп-музыки всего 26 лет. Он младше певицы на 35 лет.

Судя по всему, роман между Мадонной и Уильямсоном носит характер «служебного». Дело в том, что молодой человек работает танцором в коллективе певицы и сопровождает её во всех поездках.

Их отношения длятся уже несколько месяцев, передаёт Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что певице Мадонне сделали переливание крови с озоном из-за её плохого самочувствия.

Методика аутогемотерапии подразумевает выкачку крови из организма, её насыщение газом и повторное введение через капельницу.