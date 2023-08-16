Мадонна отмечает 65-летие: архивные фото поп-звезды с мужьями Певица несколько раз состояла в браке

Фото: mago stock&people/Global Look Press

Певица Мадонна и муж Гай Ричи

Исполнительница хита Like a virgin отмечает сегодня день рождения. Буквально накануне стало известно, что Мадонна возобновила репетиции. Как написало одно из зарубежных изданий, ее заметили на концертной площадке в Лондоне впервые после того, как она выписалась из больницы, куда попала с тяжелой бактериальной инфекции в июне.

Из-за проблем со здоровьем Мадонна перенесла свой тур, но по-прежнему не планирует его отменять. В июле на ее официальном сайте появилась информация, что первый европейский концерт запланирован на 14 октября, он пройдет в Лондоне.

Мадонна начинала карьеру в начале 1980-х. В 1983 году певица выпустила дебютный альбом, названный ее именем. На яркую певицу обратили внимание, когда она исполнила сингл Like a Virgin на первой церемонии награждения MTV Video Music Awards. В начале выступления звезда, одетая в подвенечное платье, сломала каблук. Мадонна не растерялась и просто стала валяться по сцене. В дальнейшем она продолжила удивлять своих поклонников и устраивала эпатажные номера на многих концертах.

Личная жизнь звезды тоже была весьма бурной. Мадонна была официально замужем два раза. В начале карьеры она вступила в брак с актером Шонном Пенном, но они прожили вместе всего четыре года. В середине 1990-х артистка состояла в отношениях с фитнес-тренером Карлосом Леоном, от которого в 1996 году родила дочь Лурдес Марию Чикконе-Леон.

Вторым официальным мужем Мадонны стал британский кинорежиссер Гай Ричи. Они были женаты с 2000-го по 2008-й год и стали родителями двух сыновей: Рокко и Дэвида. Второй из них был усыновлен в 2006-м.

Мадонна не раз появлялась с Майклом Джексоном на красной дорожке, когда он был на пике популярности. В 1991-м они вместе посетили церемонию вручения «Оскаров», которая проходила в лос-анджелесском Shrine Auditorium. Тогда певица выбрала наряд в стиле американской актрисы Мэрилин Монро.

Фото Мадонны с мужьями и Майклом Джексоном — в галерее NEWS.ru.