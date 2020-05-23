Мачеха дочери Юлии Началовой показала певческие способности

https://static.news.ru/photo/d20459f8-9cda-11ea-864a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/evgeny_aldonin

Супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга решила попробовать себя в творчестве. На своей странице в Instagram она разместила видео, где она с микрофоном в руках поёт в караоке. Судя по кадрам, ролик был записан в январе 2019 года, когда ещё была жива первая жена спортсмена Юлия Началова.

Об Ольге известно не так много. После смерти певицы она смогла наладить общение с падчерицей Верой Алдониной. Они часто проводят время вместе. Девочка проживает с бабушкой и дедушкой, однако периодически гостит у папы.

Ольга Алдонина (справа) ole_ole4ka/instagram.com

Юлия Началова и Евгений Алдонин развелись в 2011 году, когда Вере было пять лет. В 2016 году от второй жены Ольги у него родился сын Артём, а в ноябре прошлого года — дочка Анжелика.

Как ранее писал NEWS.ru, дочь Началовой Вера спела в честь Дня Победы. Видеоролик опубликовал в своём аккаунте в Instagram отец девочки, футболист Евгений Алдонин.

13-летняя девочка поразила своим сходством со знаменитой мамой. Ролик с её участием посмотрели более 16 тысяч человек.