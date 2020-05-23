Мачеха дочери Юлии Началовой показала певческие способности

Супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга решила попробовать себя в творчестве. На своей странице в Instagram она разместила видео, где она с микрофоном в руках поёт в караоке. Судя по кадрам, ролик был записан в январе 2019 года, когда ещё была жива первая жена спортсмена Юлия Началова.
Об Ольге известно не так много. После смерти певицы она смогла наладить общение с падчерицей Верой Алдониной. Они часто проводят время вместе. Девочка проживает с бабушкой и дедушкой, однако периодически гостит у папы.
Юлия Началова и Евгений Алдонин развелись в 2011 году, когда Вере было пять лет. В 2016 году от второй жены Ольги у него родился сын Артём, а в ноябре прошлого года — дочка Анжелика.
Как ранее писал NEWS.ru, дочь Началовой Вера спела в честь Дня Победы. Видеоролик опубликовал в своём аккаунте в Instagram отец девочки, футболист Евгений Алдонин.
13-летняя девочка поразила своим сходством со знаменитой мамой. Ролик с её участием посмотрели более 16 тысяч человек.
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