Мачеха дочери Юлии Началовой показала счастливую Веру в кругу семьи

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга показала, как семья проводит карантин. Судя по всему они отдыхают вместе с Верой — дочкой спортсмена от брака с Юлией Началовой.
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Юлия Началова и Евгений Алдонин развелись в 2011 году, когда Вере было 5 лет. В 2016 году от второй жены Ольги у него родился сын Артём, а в ноябре прошлого года — дочка Анжелика.
После смерти Началовой отец хотел, чтобы Вера жила в его новой семье. Но пока роддители певицы не могут смириться с утратой дочери и находят смысл жизни в воспитании внучки. Она часто бывает у отца, но живёт у бабушки с дедушкой.
В новой семье отца Веру любят и хорошо принимают. Артём всё время просит, чтобы старшая сестра с ним поиграла. а самой Вере нравится водится с малышкой Анжеликой.
Ранее NEWS.ru писал, что отец певицы Виктор Началов выпустил трогательную книгу в память о дочери. В ней есть момент о том, как случившуюся в семье трагедию переживает 13-летняя Вера. Оказалось, что она продолжает писать письма покойной маме.
Известной исполнительницы не стало 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет.
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