Мачеха дочери Юлии Началовой показала счастливую Веру в кругу семьи

https://static.news.ru/photo/3748ee70-8d11-11ea-b63f-fa163e074e61_660.jpg Ольга Алдонина Фото: ole_ole4ka/instagram.com

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга показала, как семья проводит карантин. Судя по всему они отдыхают вместе с Верой — дочкой спортсмена от брака с Юлией Началовой.

На выложенном в Instagram stories виден момент, как Вера вместе с единокровным братом Артёмом готовит салат. В итоге получилось аппетитное блюдо.

Юлия Началова и Евгений Алдонин развелись в 2011 году, когда Вере было 5 лет. В 2016 году от второй жены Ольги у него родился сын Артём, а в ноябре прошлого года — дочка Анжелика.

После смерти Началовой отец хотел, чтобы Вера жила в его новой семье. Но пока роддители певицы не могут смириться с утратой дочери и находят смысл жизни в воспитании внучки. Она часто бывает у отца, но живёт у бабушки с дедушкой.

В новой семье отца Веру любят и хорошо принимают. Артём всё время просит, чтобы старшая сестра с ним поиграла. а самой Вере нравится водится с малышкой Анжеликой.

Ранее NEWS.ru писал, что отец певицы Виктор Началов выпустил трогательную книгу в память о дочери. В ней есть момент о том, как случившуюся в семье трагедию переживает 13-летняя Вера. Оказалось, что она продолжает писать письма покойной маме.

Известной исполнительницы не стало 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет.